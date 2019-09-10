В орловской лаборатории научились находить опасные токсины

В Орловской испытательной лаборатории внедрен новый метод исследования. Теперь специалисты могут исследовать и находить зерна, загрязнённые афлатоксинами. Ак пояснили в лаборатории, афлатоксины как и любые микотоксины опасны для здоровья человека и сельскохозяйственных животных. Внедрение нового метода позволит улучшить контроль за состоянием зерна кукурузы, обеспечит своевременное выявление зерен, загрязненных афлотоксинами, а в последующим исключит вероятность заражения человека и животных микотоксикозами.

Отметим, что содержание зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией в кукурузе для пищевых целей не должно превышать 0,1 %. Специально для людей, которые уже подзабыли школьный курс биологии, напомним, что афлатоксины — органические соединения. Продуцирующие токсины микроскопические грибы нескольких видов рода аспергилл растут на зёрнах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла (например, на семенах арахиса). Сильнее, обычно, заражены грибами продукты, хранящиеся в жарком и влажном климате. Также при неправильном хранении афлатоксины могут образовываться в сборах чая. Токсины могут обнаружить и в молоке животных, которые употребляли зараженный корм.

При попадании в организм низкой дозы афлатоксинов развивается хронический афлатоксикоз, характеризующийся подавлением иммунной системы, повреждением ДНК, активацией онкогенов. При попадании высокой дозы возможны необратимые поражения печени, приводящие к летальному исходу. В развитых странах проводится жёсткий мониторинг продуктов, где чаще всего встречаются афлатоксины (арахис, кукуруза, семя тыквы и т.д.); заражённые партии уничтожаются.