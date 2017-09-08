В Орловской области 12 школ частично закрыты на карантин. Еще 5 закрыты полностью

Почти 320 тысяч жителей Орловской области прошли вакцинацию против гриппа, однако из-за волны заболеваний ряд школ решено было закрыть на карантин. В 17 образовательных учреждениях введены ограничения. В частности, учебный процесс приостановлен в пяти школах Орла, Кромского и Орловского районов, в 12 школах Орла и Кромского района ограничения введены по классам. При этом, прививки от гриппа получили 63 тыс. детей, то есть каждый второй ребенок.

Кроме гриппа серьезную обеспокоенность санитарных служб вызывает неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями среди детей. Особо остро ситуация обозначилась на территориях 6 муниципальных образований: Орла, Орловского, Свердловского, Кромского, Ливенского, Урицкого районов. В регионе разработан комплексный план профилактических мероприятий по снижению заболеваемости внебольничными пневмониями, — отметили в пресс-службе облправительства.