В Орловской области 13 категориям граждан компенсируют расходы на газификацию

Соответствующий указ подписал губернатор области Андрей Клычков.

Указом определены категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в виде денежной компенсации на оплату расходов на газификацию домовладений в размере фактически понесенных затрат, но не более 50 тысяч рублей на одно домовладение.

В категорию льготников вошли:

1) ветераны Великой Отечественной войны, указанные в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;

2) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, указанные в статье 3 Федерального закона «О ветеранах»;

3) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, указанные в статье 4 Федерального закона «О ветеранах»;

4) Дети войны Орловской области, которые получили данный статус в соответствии с Законом Орловской области от 1 июля 2016 года № 1993-ОЗ «О Детях войны Орловской области»;

5) инвалиды I группы;

6) одиноко проживающие инвалиды II и III групп;

7) семьи, имеющие ребенка-инвалида или детей-инвалидов;

8) малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

9) семьи, которым установлен статус многодетной семьи Орловской области в соответствии с Законом Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки»;

10) супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;

11) супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;

12) супруги, не вступившие в повторный брак, и родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

13) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Право на оплату расходов на газификацию домовладений имеют граждане РФ, проживающие на территории Орловской области в домовладениях, включенных в программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденную главой региона, и принадлежащих им на праве собственности, намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.