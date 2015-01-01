В Орловской области 18 врачам не выплатили обещанный миллион за переезд в сельскую местность

С подачи местных СМИ орловские прокуроры начали проверку сообщений о невыплате компенсаций медработникам, переехавшим на работу в сельскую местность. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельскую местность и заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации договор, предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн руб.

Между тем, установлено, что вопреки требованиям законодательства 18 врачей, трудоустроенных в 2017 году в учреждениях здравоохранения в сельских районах Орловской области, не получили единовременную компенсацию поскольку профильным облдепартаментом не были приняты решения о предоставлении выплат, а также не заключены соответствующие договоры с медицинскими работниками.

С целью устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокуратурой области внесено представление руководителю Департамента здравоохранения Орловской области, рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.