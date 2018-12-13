В Орловской области 316 налогоплательщиков находятся в процедуре банкротства

На 1 декабря 2018 года в Орловской области в процедурах банкротства находится 316 организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с общей суммой задолженности по налоговым платежам в размере более 1,791 млрд. рублей. В том числе, 134 организации с общей задолженностью по платежам, администрируемым ФНС России, 1,752 млрд. руб., а также 182 гражданина и индивидуальных предпринимателя с суммой задолженности по обязательным платежам 39 млн. рублей.

Общее количество организаций в процедурах банкротства с начала 2018 года сократилось на 1,5%, задолженность снизилась на 1,7 процента. При этом количество процедур банкротства граждан увеличилось на 24%, задолженность граждан, находящихся в процедурах банкротства, также возросла в течение 2018 года на 18 процентов.

За 11 месяцев 2018 года в ходе инициирования и проведения процедур банкротства в бюджет поступило 329 млн. руб., что на 9,6% или 29 млн. руб. больше, чем за 2017 год, информирует пресс-служба УФНС России по Орловской области.