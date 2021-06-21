21 июня 2021



В Орловской области 39 «стобалльников» по русскому языку

В Орловской области увеличилось количество высокобалльных работ ЕГЭ по русскому языку, сообщает официальный Портал Орловской области.

Результаты ЕГЭ по русскому языку, проходившего 3 и 4 июня 2021 года, утверждены Государственной экзаменационной комиссией Орловской области.

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 3163 орловских выпускника.

По итогам основных дней 1339 участников ЕГЭ получили высокобалльные результаты, 39 выпускников — стобалльные результаты. По сравнению с прошлым годом, доля высокобалльных результатов повысилась на 1,24 %.

В ближайшее время ожидаются результаты по профильной математике.

 

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Опубликовано 21 Июн 2021 в 13:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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