В Орловской области 39 «стобалльников» по русскому языку

В Орловской области увеличилось количество высокобалльных работ ЕГЭ по русскому языку, сообщает официальный Портал Орловской области.

Результаты ЕГЭ по русскому языку, проходившего 3 и 4 июня 2021 года, утверждены Государственной экзаменационной комиссией Орловской области.

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 3163 орловских выпускника.

По итогам основных дней 1339 участников ЕГЭ получили высокобалльные результаты, 39 выпускников — стобалльные результаты. По сравнению с прошлым годом, доля высокобалльных результатов повысилась на 1,24 %.

В ближайшее время ожидаются результаты по профильной математике.