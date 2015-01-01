В Орловской области 53-летний гражданин обворовал магазин игрушек

В дежурную часть ОМВД России по Залегощенскому району обратился индивидуальный предприниматель. Он заявил, что из его магазина, расположенного в поселке Залегощь, неизвестный украл товар на общую сумму 5 тысяч 800 рублей — это были модели автомобилей  и другие игрушки.

Полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. Предполагаемым подозреваемым оказался житель села Верхнее Скворчее 1964 года рождения.

Гражданин признал свою причастность к хищению. Он рассказал, что, зайдя в магазин, воспользовался большим количеством посетителей и взял с витрины несколько игрушек. Похищенное он отнес в припаркованный неподалеку личный автомобиль «ВАЗ-2121».

Затем злоумышленник еще раз зашел в магазин и снова похитил игрушки.

В беседе с оперативниками предполагаемый подозреваемый не смог объяснить причину своего противозаконного поведения.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался и в поле зрения органов внутренних дел не попадал.

В настоящее время похищенное изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

В Орле наградят лучших спортсменов
В Орловской области были перезахоронены останки 172 бойцов Красной армии
Воспитанники Орловской детской хоровой школы заняли призовые места на фестивале в Великом Устюге
Опубликовано 20 Фев 2017 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 23

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"