В Орловской области 53-летний гражданин обворовал магазин игрушек

В дежурную часть ОМВД России по Залегощенскому району обратился индивидуальный предприниматель. Он заявил, что из его магазина, расположенного в поселке Залегощь, неизвестный украл товар на общую сумму 5 тысяч 800 рублей — это были модели автомобилей и другие игрушки.

Полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. Предполагаемым подозреваемым оказался житель села Верхнее Скворчее 1964 года рождения.

Гражданин признал свою причастность к хищению. Он рассказал, что, зайдя в магазин, воспользовался большим количеством посетителей и взял с витрины несколько игрушек. Похищенное он отнес в припаркованный неподалеку личный автомобиль «ВАЗ-2121».

Затем злоумышленник еще раз зашел в магазин и снова похитил игрушки.

В беседе с оперативниками предполагаемый подозреваемый не смог объяснить причину своего противозаконного поведения.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался и в поле зрения органов внутренних дел не попадал.

В настоящее время похищенное изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.