В Орловской области активизировались осенние клещи и страдают собаки

Специалистами Орловского референтного центра обнаружен пироплазмоз собак. Дело в том, что клещи имеют две волны активности — в весенне-летний период, и осенью. Это не исключает отдельных случаев укусов в другие времена года, но лишь снижает их вероятность. Многие хозяева собак забывают об этом и перестают использовать средства защиты от клещей при выходе на природу. Нередко такая беспечность приводит к пироплазмозу.

Пироплазмоз собак – это сезонное заболевание, вызываемое простейшими кровепаразитами из рода Babesia. Переносится клещами Dermacentor pictus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus turanicus и отличается ярко выраженными симптомами острого течения болезни и сложностью лечения и диагностики. Кроме домашних животных этим недугом страдают лисы и пушные звери. Локализация возбудителя во всех случаях одинакова – эритроциты (или плазма крови).

Опасность заболевания заключается в том, что возбудитель может находиться в организме больного питомца месяцы, а то и годы. Инкубационный период же зависит от ответной реакции иммунной системы на атаку паразита.

С первого потепления до начала холодов рекомендуется позаботиться о защите животного с помощью купленных спреев или капель на холку. Также допускается ношение ошейника с полосой активного вещества, вызывающего гибель паразитов, попадающих на кожу и шерсть собаки. Если вы захотели взять питомца с собой, планируя поездку за город, проведите дополнительную обработку.

Не забывайте осматривать четвероногого друга после каждой прогулки, особенно тщательно проверяя уши, паховую зону, шею, подмышки. Будьте внимательны – ваша забота станет лучшей защитой от опасного заболевания, — напомнили в пресс-службе ведомства.