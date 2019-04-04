В Орловской области алиментщика приговорили к исправительным работам

За уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка житель Мценска приговорен к 10 месяцам исправительных работ.

Гражданин С., зная об обязанности ежемесячно выплачивать алименты на содержание собственного ребенка, мер, направленных на исполнение судебного решения, не принимал, нигде не работал, материальной помощи не оказывал, судьбой собственного ребенка не интересовался, несмотря на то, что ранее был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В итоге гражданин накопил задолженность более 200 тысяч рублей.

С целью избежания уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), он производил разовые выплаты в счет уплаты алиментов, несоизмеримые с суммой установленной к уплате, вступившим в законной силу судебным решением.

В отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело. Итогом судебного рассмотрения уголовного дела явился обвинительный приговор о назначении наказания в виде 10 месяцев исправительных работ, информирует пресс-служба УФССП по Орловской области.