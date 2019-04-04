4 апреля 2019



В Орловской области алиментщика приговорили к исправительным работам

За уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка житель Мценска приговорен к 10 месяцам исправительных работ.

Гражданин С., зная об обязанности ежемесячно выплачивать алименты на содержание собственного ребенка, мер, направленных на исполнение судебного решения, не принимал, нигде не работал, материальной помощи не оказывал, судьбой собственного ребенка не интересовался, несмотря на то, что ранее был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В итоге гражданин накопил задолженность более 200 тысяч рублей.

С целью избежания уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), он производил разовые выплаты в счет уплаты алиментов, несоизмеримые с суммой установленной к уплате, вступившим в законной силу судебным решением.

В отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело. Итогом судебного рассмотрения уголовного дела явился обвинительный приговор о назначении наказания в виде 10 месяцев исправительных работ, информирует пресс-служба УФССП по Орловской области.

 

25 марта в Орле пройдет конкурс красоты среди исполнительниц восточных танцев
В Орле пройдет открытый городской чемпионат по хоккею с шайбой
Орловские судебные приставы в канун Нового года вышли в рейды по должникам
Опубликовано 04 Апр 2019 в 14:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"