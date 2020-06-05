В Орловской области антирекорд по приросту заболевших КОВИД-19

121 новый случай COVID-19 подтвержден в Орловской области за минувшие сутки. Всего на 5 июня в регионе зарегистрировано 2649 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1209 человек, выздоровели 1409 человек. 31 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Больше половины заболевших COVID-19 из города Орла (81 человек). Подобный рост объясняется вспышкой болезни в орловской психбольнице. Роспотребнадзором уже выявляются контактные группы.

В тоже время динамика распространения вируса по муниципальным образованиям стабилизировалась: 11 зараженных в Орловском, 5 – в Мценском районах, по 4 – в городе Ливны и Колпнянском районе, по 2 новых случая – в Болховском, Глазуновском, Дмитровском и Шаблыкинском районах, по одному – в Малоархангельском, Верховском, Урицком, Знаменском, Ливенском, Новодеревеньковском, Свердловском и Покровском районах.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1150 жителей Орла, 386 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 237 – в Орловском районе, 99 – в Болховском районе, 62 – в Дмитровском районе, 59 – в Новодеревеньковском районе, 58 – в Урицком районе, 55 – в Свердловском районе, 54 – в Хотынецком районе, 52 – в Новосильском районе, 47 – в Ливнах, по 44 – в Знаменском и Шаблыкинском районах, 41 – в Глазуновском районе, 39 – в Верховском районе, 36 – в Покровском районе, 23 – в Залегощенском районе, по 22 – в Малоархангельском и Колпнянском районах, 21 – в Троснянском районе, 20 – в Ливенском районе, 18 – в Кромском районе, 17 – в Должанском районе, 16 – в Краснозоренском районе, 15 – в Корсаковском районе, 12 – в Сосковском районе.