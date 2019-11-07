7 ноября 2019



 В Орловской области более 3400 человек заболели ОРВИ

С 28 октября  по 3 ноября в Орловской области зарегистрировано  3402 случая заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили  65,0% от общего числа заболевших ОРВИ, информирует Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает:  дети, беременные женщины, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом (сахарный диабет, ожирение) относятся к категории лиц с высоким риском возникновения серьезных осложнений от гриппа. Поэтому этой группе лиц рекомендуется прививаться от гриппа в первую очередь.

Иммунитет к вирусу гриппа вырабатывается через 8-12 дней после введения вакцины и сохраняется до 12 месяцев.

Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях и в передвижных прививочных пунктах, которые размещены по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке г.Орла с 9:00 до 14:00, по выходным дням вблизи ярмарочных площадок  трех районов города Орла (пл.Жукова, Комсомольская пл., ул.Металлургов), а также в районе рынка на улице 3-Курской в г.Орле с 9:00 до 14:00.

Вакцины против гриппа можно приобрести в следующих аптеках: ГУП Орловской области «Орелфармация», в том числе расположенных в районах области, МУП «Аптека №1», МУП «Аптека №2».

 

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Опубликовано 07 Ноя 2019 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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