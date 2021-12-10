10 декабря 2021



В Орловской области больным могут разрешить звонить из реанимации родным и близким

В настоящее время в ковидных реанимациях запрещено пользоваться телефонами, так как мобильные устройства могут препятствовать оказанию качественной медицинской помощи. Также звонки просто мешают. А передвигаться по отделению больным запрещено – поэтому подойти к стационарному телефону и поговорить они тоже не могут. При этом руководитель Департамента подчеркнул, что родственная поддержка в непростые моменты играет важную роль.

Однако, и.о. руководителя депздрава Станислав Шувалов в ходе онлайн-брифинга рассказал, что прорабатывается вопрос о разрешении covid-пациентам пользоваться телефонами в реанимации По его словам проблема общения с родственниками из реанимаций остается актуальной, так как сейчас пациенты «красных зон» не имеют доступа к мобильным телефонам, а посещение реанимаций по-прежнему приостановлено. «Мы продумаем, как сделать так, чтобы родственники пациентов, которые находятся в реанимации, могли периодически выходить на связь со своими родными. Это, действительно, серьезное подспорье для тех, кто имеет эту возможность по состоянию здоровья», — отметил Станислав Шувалов.

 

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Опубликовано 10 Дек 2021 в 16:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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