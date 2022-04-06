В Орловской области будет новый порядок назначения инвалидности

В ближайшее время введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Они придут на смену действующему до 1 июля упрощённому порядку. Согласно постановлению, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения:

— С 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ)

— С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате – с помощью интернета.

— С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина, — сообщает канал «Телеграмы из Орла».