В Орловской области частично залатали «дорогу смерти»

В Верховском районе отремонтированы 2 участка автодороги Ливны — Русский Брод – Верховье, получившейв народе название «дорога смерти». Наше издание подробно писало, откуда взялось это мрачное наименование в статье «Да и бог с ними!» №9 (457) от 22 марта 2017 г. Дело в том, что ряд операций в Верховской ЦРБ не делают и самых сложных пациентов везут в Ливны. Из-за плохого состояния далеко не все пациенты доезжали на операцию живыми. Теперь есть надежда, что после ремонта ситуация изменится.

Как отметили в пресс-службе облправительства, ремонт 2-х участков общей протяженностью более 9,2 км прошел в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование из областного бюджета составило 65,6 млн рублей. Работы выполнило ГУП ОО «Дорожная служба».

См. также: Верховцы сняли на видео свою «дорогу смерти»

В Орловской области отремонтируют «дорогу смерти»

Орловская «дорога смерти» снова попала на видео. Не прошло и года