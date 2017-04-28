В Орловской области четверо злоумышленников ограбили подростка

В Урицком районе полицейские установили злоумышленников, ограбивших 16-летнего подростка. К преступлению оказались причастны четверо мужчин в возрасте от 27 до 33 лет.

Преступление было совершено 9 сентября в начале первого ночи на улице Артема в поселке Нарышкино. Четверо злоумышленников на улице подошли к 16-летнему молодому человеку, вступили с ним в разговор, затем, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, отобрали у несовершеннолетнего дорогостоящий сотовый телефон и рюкзак с одеждой.

Потерпевший сообщил о случившемся в отдел полиции.

Сотрудники полиции установили лиц, причастных к преступлению. Похищенное имущество изъято.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, остальным участникам – подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.