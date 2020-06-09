В Орловской области число заболевших КОВИД-19 превысило три тысячи

В Орловской области за сутки подтверждено еще 125 новых случаев COVID-19. Всего на 9 июня в регионе зарегистрировано 3 092 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1517 человек, выздоровели 1543 человека. 32 пациента с коронавирусной инфекцией скончались, — рассказали в пресс-службе облправительства.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1408 жителей Орла, 406 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 278 – в Орловском районе, 109 – в Болховском районе, 72 – в Новодеревеньковском районе, 70 – в Хотынецком районе, по 66 – в Дмитровском и Урицком районах, 61 – в Ливнах, 57 – в Свердловском районе, по 54 – в Новосильском и Шаблыкинском районах, 47 – в Знаменском районе, 45 – в Глазуновском районе, 42 – в Верховском районе, 39 – в Покровском районе, 29 – в Ливенском районе, 27 – в Троснянском районе, 26 – в Колпнянском районе, 25 – в Кромском районе, 24 – в Залегощенском районе, 23 – в Малоархангельском районе, 18 – в Должанском районе, по 16 – в Краснозоренском и Корсаковском районах, 14 – в Сосковском районе.