В Орловской области число заразившихся коронавирусом выросло до трех

Информация об еще одном подтвержденном случае заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 появилась в бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства. При этом орловские СМИ уже отчаялись получить официальную информацию из региональных ресурсов, поэтому главными информаторами стали столичные сайты. К примеру, на сайте регионального Роспотребнадзора нет информации ни по первым двум случаям заражения, ни по третьему (сегодняшнему).

Неофициально информацию о третьем случае сообщил советник губернатора в своем личном телеграм-канале.

«Семейная пара возвращалась домой из Бельгии через Германию: 17 марта они прибыли и всё это время находились на домашнем карантине, 23 марта поступила информация о предварительном подтверждении коронавирусной инфекции у мужчины 50 лет, оба супруга отправлены в инфекционное отделение», — написал Сергей Лежнев.

Всего за последние сутки в России подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции в 16 регионах. “Антилидером” остается столица Москва, где за день список увеличился на 157 пострадавших. На втором месте Крым с 12 заразившимися. Московская область на третьей позиции +8 заболевших.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано уже 1036 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 45 человек.