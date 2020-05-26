В Орловской области постояльцы центра соцобслуживания массово заразились COVID-19

СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан). Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно установлено, что в мае 2020 года в «Центре социального обслуживания населения Дмитровского района» выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших оказались четыре сотрудника и 22 постояльца заведения.

По данным следствия, распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. В настоящее время на место происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.