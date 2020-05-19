В Орловской области COVID-19 заболели еще 32 человека

По информации федерального оперативного штаба на 19 мая в Орловской области всего отмечено 1549 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе – 1015. 524 человека выздоровели. По предварительной информации, 18 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. За минувшие сутки выявлено еще 32 случая заболевания коронавирусом.

По районам и городам распределение заболевших выглядит следующим образом. COVID-19 подтвержден у 632 жителей Орла, 229 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 148 – в Орловском районе, 72 – в Болховском районе, по 42 – в Урицком и Свердловском районах, 41 – в Новосильском районе, 39 – в Знаменском районе, 36 – в Новодеревеньковском районе, по 29 – в Покровском и Хотынецком районах, 27 – в Верховском районе, 25 – в Ливнах, 24 – в Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 17 – в Шаблыкинском районе, 15 – в Малоархангельском районе, 13 – в Колпнянском районе, 11 – в Краснозоренском районе, 10 – в Ливенском районе, по 9 – в Кромском и Троснянском районах, по 8 – в Корсаковском и Сосковском районах, 7 – в Дмитровском районе, 4 – в Должанском районе.