22 декабря 2021



В Орловской области дети-сироты получат сертификаты на жилье

Соответствующий законопроект был рассмотрен и принят единогласно на облсовете. Проект регионального закона предусматривает дополнительную меру соцподдержки детей-сирот в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилья, удостоверяемой сертификатом. Жилищный сертификат – именной документ, удостоверяющий право детей-сирот на выплату для приобретения жилья в собственность. Жилищный сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче третьим лицам. Сертификат позволит сироте выбирать жилье самостоятельно в любом населенном пункте региона.

При этом законом предусмотрен ряд условий для получателей жилищного сертификата. В частности, это возраст не моложе 23 лет, отсутствие непогашенной судимости, психического заболевания, алкогольной и наркозависимостей, наличие постоянной работы (прохождение обучения в образовательном учреждении).

Как отметил руководитель облдепартамента ЖКХ, ТЭК и т.д. Григорий Шайкин, на 2022 год в областном бюджете на приобретение жилья детям-сиротам запланировано выделить 333 млн рублей. Дополнительные средства в размере 137 млн рублей Орловская область планирует получить из федеральной казны. В ходе заседания было также решено в ближайшее время провести «круглый стол», где будут обсуждаться актуальные вопросы по обозначенной теме.

 

В Орловскую область поступила вакцина против гриппа для взрослых
Почта России начала доставку налоговых уведомлений орловчанам
Три депутата облсовета слагают свои полномочия
Опубликовано 22 Дек 2021 в 17:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"