В Орловской области дети-сироты получат сертификаты на жилье

Соответствующий законопроект был рассмотрен и принят единогласно на облсовете. Проект регионального закона предусматривает дополнительную меру соцподдержки детей-сирот в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилья, удостоверяемой сертификатом. Жилищный сертификат – именной документ, удостоверяющий право детей-сирот на выплату для приобретения жилья в собственность. Жилищный сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче третьим лицам. Сертификат позволит сироте выбирать жилье самостоятельно в любом населенном пункте региона.

При этом законом предусмотрен ряд условий для получателей жилищного сертификата. В частности, это возраст не моложе 23 лет, отсутствие непогашенной судимости, психического заболевания, алкогольной и наркозависимостей, наличие постоянной работы (прохождение обучения в образовательном учреждении).

Как отметил руководитель облдепартамента ЖКХ, ТЭК и т.д. Григорий Шайкин, на 2022 год в областном бюджете на приобретение жилья детям-сиротам запланировано выделить 333 млн рублей. Дополнительные средства в размере 137 млн рублей Орловская область планирует получить из федеральной казны. В ходе заседания было также решено в ближайшее время провести «круглый стол», где будут обсуждаться актуальные вопросы по обозначенной теме.