13 января 2022



В Орловской области диабетиков несвоевременно обеспечивают медпрепаратами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по сообщению одного из региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по фактам нарушения прав жителей Орловской области, связанных с несвоевременным обеспечением медицинскими препаратами.

По данным одного из сетевых изданий, в Орловской области больные диабетом жители, в том числе и дети, с сентября 2021 года по январь 2022 года не получали полагающиеся им бесплатно тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам.

В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, в чью компетенцию входят рассматриваемые  вопросы.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

В Орле увеличились нормы накопления ТБО для населения
Полиция задержала воров, укравших у орловца бензин, магнитолу и пять помидоров
В районах Орловской области ожидаются ливни и град
Опубликовано 13 Янв 2022 в 12:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"