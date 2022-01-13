В Орловской области диабетиков несвоевременно обеспечивают медпрепаратами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по сообщению одного из региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по фактам нарушения прав жителей Орловской области, связанных с несвоевременным обеспечением медицинскими препаратами.

По данным одного из сетевых изданий, в Орловской области больные диабетом жители, в том числе и дети, с сентября 2021 года по январь 2022 года не получали полагающиеся им бесплатно тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам.

В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.