В Орловской области директор управляющей компании отделался условным сроком за кражу 11 миллионов рублей

Орловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора «Жилсервиса «Стрелецкое». Мужчина признан виновным и получил два с половиной года условно с испытательным сроком на 2 года, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как было установлено следствием, единственный участник «Жилсервиса «Стрелецкое», не имея намерений выполнять условия оплаты договоров перед «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт», не перечислил 11 млн руб, собранных с жильцов за потреблённую электроэнергию. Кроме того, директор, зная, что судебными приставами-исполнителями исполняется решение суда о взыскании задолженности в сумме 1 млн 660 тыс. руб. уклонился от уплаты, хотя средства у мужчины были.

При рассмотрении уголовного дела в суде гособвинитель просил назначить талантливому управленцу наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права работать в сфере ЖКХ на два года. Но судья посчитал, что адекватным совершенному наказанием станет условный срок. Приговор в законную силу еще не вступил.

 

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Опубликовано 28 Апр 2017 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 32

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