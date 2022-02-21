21 февраля 2022



В Орловской области для детей из Донбасса организуют новые школьные маршруты

Как сообщила первый заместитель председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова, дети школьного возраста, которых разместят в лагере «Ветерок», будут обучаться в Оптушанской средней общеобразовательной школе Орловского муниципального округа. Оптушанская СОШ может принять до 138 детей. Для организации обучения необходим подвоз детей.

Для детей, которые будут размещены в детском санатории  «Орловчанка», обучение планируется в двух учреждениях, расположенных на территории Орловского муниципального округа.

Для организации обучения также необходим подвоз детей в СОШ им. Киреевского (68 мест) и Стрелецкую СОШ (95 мест) Орловского муниципального округа.

В связи с этим Орловскому муниципальному округу совместно с управлением ГИБДД необходимо утвердить новые школьные маршруты. Также потребуются дополнительные автобусы для подвоза детей.

 

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Опубликовано 21 Фев 2022 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 64

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