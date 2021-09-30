30 сентября 2021



В Орловской области до конца октября продлили ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом

Срок реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 31 октября 2021 года включительно, информирует официальный Портал Орловской области.

Напомним, продление режима повышенной готовности требует соблюдения «масочного режима» и норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиление дезинфекционного режима, ограничения на проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.

Этим же документом принято решение об обеспечении выплат стимулирующего характера из областного бюджета персоналу реанимационной службы и дежурным сменам Орловской областной клинической больницы за повышенную интенсивность при оказании медицинской помощи пациентам.

 

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Опубликовано 30 Сен 2021 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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