В Орловской области до конца октября продлили ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом

Срок реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 31 октября 2021 года включительно, информирует официальный Портал Орловской области.

Напомним, продление режима повышенной готовности требует соблюдения «масочного режима» и норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиление дезинфекционного режима, ограничения на проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.

Этим же документом принято решение об обеспечении выплат стимулирующего характера из областного бюджета персоналу реанимационной службы и дежурным сменам Орловской областной клинической больницы за повышенную интенсивность при оказании медицинской помощи пациентам.