В Орловской области долги по зарплатам сократились до 70 миллионов

По сообщению Орелстата, долги по зарплатам в Орловской области на 1 октября составили 70,9 млн рублей. Напомним, на 1 сентября эта цифра составляла 75,2 млн. При этом львиная доля долгов приходится на обрабатывающие производства – 67656 тыс. рублей (или 95,3%). Долги строителей — 2,7 млн или 3,8%, в сельском хозяйстве работникам задолжали 624 тыс. рублей.

Всего по области не получили вовремя заработную плату 558 человек, в среднем каждому из них предприятия и организации должны по 127,2 тысячи рублей. Что характерно, ни одно из подлежащих обследованию предприятий области

не представило сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов. Между тем следует учитывать тот факт, что ужесточилось законодательство в отношении должников в сфере ЖКХ — теперь людей стало проще отключить за долги за свет. Между тем, переход на освещение при помощи свечек чреват серьезными пожарами и опасностью уничтожения не только квартиры, где живут должники, но и соседних помещений.