В Орловской области долги по зарплате достигли отметки 65 млн рублей

В Орловской области (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) суммарный долг по зарплате на 1 декабря 2017 года составил 65 млн рублей. Львиную долгов накопили обрабатывающие производства – 64458 тыс. рублей (99,1%). Также долги копятся в сельском хозяйстве – 398 тыс. рублей (0,6%) и в водоснабжении – 210 тыс. рублей (0,3%). Не получили вовремя заработную плату 510 человек, в среднем каждому из них предприятия и организации должны по 127,6 тыс. рублей. При этом следует иметь в виду, что у должников есть семьи, а месячная зарплата у простых рабочих далеко не 127 тысяч. Вместе с тем, ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило, — сообщили в пресс-службе Орелстата.