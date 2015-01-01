В Орловской области два ребенка выпали из окон многоквартирных домов

Проводятся доследственные проверки по двум фактам выпадения детей из окон.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, оба случая произошли в мае текущего года — в Орле и в Ливенском районе.

В Ливенском районе двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, получив тяжкие телесные повреждения в виде переломов костей черепа. В настоящее время пострадавший ребенок находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Второй случай произошел в Орле. Четырехлетний ребенок выпал из окна балкона квартиры, расположенной на первом этаже. Мальчика госпитализировали с травмами и ушибами.

Предварительно установлено, что родители надлежащим образом не обеспечили безопасность малолетних, поскольку оба мальчика беспрепятственно проникли к распахнутым окнам, на которых были установлены москитные сетки без специальных ограничителей.

По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.

 

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Опубликовано 10 мая 2018 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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