В Орловской области еще 23 заболевших COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, к 21 апреля в нашем регионе лабораторно подтверждено 198 случаев заболевания коронавирусом. По официальным данным 10 человек выздоровело. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 23 человека, из них 13 человек прибыли из Москвы, 10 заразились через контакт с больным.

Из 198 человек с диагнозом COVID-19 в городе Орле — 59 человек, 27 — в городе Мценске и Мценском районе, 20 – в Болховском районе, 16 – в Урицком районе, 14 – в Орловском районе, 13 – в Залегощенком районе, 12 – в Новосильском районе, 9 – в Покровском районе, по 4 заболевших – в Ливенском, Малоархангельском, Свердловском, Хотынецком и Знаменском районах, 3 – в Верховском районе, 2 – в городе Ливны, по одному – в Кромском, Глазуновском и Шаблыкинском районах.

Кстати, сегодня появилась информация, что пик заболеваемости коронавирусом в Орловской области прогнозируется на первую половину мая.

«Наши ученые прогнозируют достижение плато эпидемии (это период, который наступает после достижения пика заболеваемости, то есть, когда ежедневный прирост составляет примерно одно и то же число человек) к сентябрю. Учитывая, что по темпам распространения коронавируса регионы отстают от Москвы, то ориентировочно пик заболеваемости в регионе придется на первую половину мая», — рассказал на брифинге глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Руководитель регионального Департамента здравоохранения также подчеркнул, что по данным на 21 апреля в регионе нет ни одного пациента с коронавирусом, подключенного к аппарату ИВЛ, то есть тяжелых случаев не зарегистрировано. При этом половина из зараженных граждан в области переносят болезнь без симптомов.

Иван Залогин также отметил, что в настоящее время в Орле приостановлено добровольное тестирование.

«Это связано с тем, что круг людей, которых необходимо обследовать в первую очередь, сейчас увеличивается. Только за вчерашний день было взято 700 тестов на коронавирус. Как только будет полностью решена проблема с обязательными исследованиями, мы вернемся к добровольному тестированию», — рассказал руководитель облдепартамента.