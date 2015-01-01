В Орловской области еще 4 человека отравились угарным газом

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Сегодня в городе Ливны в одном из частных домовладений без признаков насильственной смерти обнаружены тела четырех человек, из них двое несовершеннолетних – девочки 9 и 13 лет.

По данному факту следственными органами уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, сотрудники полиции и других служб. Предварительно установлено, что смерть потерпевших наступила в результате отравления угарным газом. Расследование уголовного дела продолжается.