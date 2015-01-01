В Орловской области еще 4 человека отравились угарным газом

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Сегодня в городе Ливны в одном из частных домовладений без признаков насильственной смерти обнаружены тела четырех человек, из них двое несовершеннолетних – девочки 9 и 13 лет.

По данному факту следственными органами уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, сотрудники полиции и других служб. Предварительно установлено, что смерть потерпевших наступила в результате отравления угарным газом. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 14 Апр 2017 в 16:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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