24 апреля 2020



В Орловской области еще 47 новых случаев COVID-19

В Орловской области отмечено еще 47 новых случаев заражения COVID-19. Известно, что 12 заболевших прибыли из Москвы, у 35 был контакт с больными здесь, в регионе. Состояние всех новых заразившихся оценивается как удовлетворительное. Напомним, всего за последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. С начала эпидемии в России отмечено 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За это время зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

 

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Опубликовано 24 Апр 2020 в 13:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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