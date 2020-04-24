В Орловской области еще 47 новых случаев COVID-19

В Орловской области отмечено еще 47 новых случаев заражения COVID-19. Известно, что 12 заболевших прибыли из Москвы, у 35 был контакт с больными здесь, в регионе. Состояние всех новых заразившихся оценивается как удовлетворительное. Напомним, всего за последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. С начала эпидемии в России отмечено 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За это время зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.