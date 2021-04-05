В Орловской области еще один низководный мост освободился от воды

В населенном пункте Кикино Мценского района низководный мост освободился от воды, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

МЧС напоминает о существующих путях объезда подтопленных низководных мостов:

Орловский район (н.п. Тайное) — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Тайное – Белоберёзовский – Орел.

Мценский район:

н.п. Городище — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Городище – Апальково — Отрадинское.

В Залегощенском районе (н.п. Орловка) — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: д. Орловка – п. Залегощь.

В Новосильском районе (н.п. Измайлово) — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Вяжи – Одинок.

Н.п. Ямская Слобода — имеется объездной путь через г. Новосиль протяженностью 5 км.

В Ливенском районе (н.п. Воротынск) — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: г. Ливны – д. Орлово.