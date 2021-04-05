5 апреля 2021



В Орловской области еще один низководный мост освободился от воды

В населенном пункте Кикино Мценского района низководный мост освободился от воды, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

МЧС напоминает о существующих путях объезда подтопленных низководных мостов:

Орловский район (н.п. Тайное) — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Тайное – Белоберёзовский – Орел.

Мценский район:

н.п. Городище — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Городище – Апальково — Отрадинское.

В Залегощенском районе (н.п. Орловка) — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: д. Орловка – п. Залегощь.

В Новосильском районе (н.п. Измайлово) — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Вяжи – Одинок.

Н.п. Ямская Слобода —  имеется объездной путь через г. Новосиль протяженностью 5 км.

В Ливенском районе (н.п. Воротынск) — имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: г. Ливны – д. Орлово.

 

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Опубликовано 05 Апр 2021 в 11:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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