20 июня 2019



В Орловской области глава сельского поселения незаконно повысил себе зарплату

В отношении главы сельского поселения Болховского района возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в период с 01.06.2015 года по 02.11.2018 года гражданин 1956 года рождения, являясь главой сельского поселения, совершил хищение вверенного ему имущества на общую сумму порядка 490 тысяч рублей с использованием служебного положения. Глава незаконно повысил себе размер должностного оклада.

По материалам подразделения ЭБиПК ОМВД России по Болховскому району в отношении гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации, следственными органами Следственного комитета России по Орловской области возбуждено уголовное дело, информирует УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Июн 2019 в 11:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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