В Орловской области глава сельского поселения незаконно повысил себе зарплату

В отношении главы сельского поселения Болховского района возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в период с 01.06.2015 года по 02.11.2018 года гражданин 1956 года рождения, являясь главой сельского поселения, совершил хищение вверенного ему имущества на общую сумму порядка 490 тысяч рублей с использованием служебного положения. Глава незаконно повысил себе размер должностного оклада.

По материалам подразделения ЭБиПК ОМВД России по Болховскому району в отношении гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации, следственными органами Следственного комитета России по Орловской области возбуждено уголовное дело, информирует УМВД по Орловской области.