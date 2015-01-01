В Орловской области гражданин изготовил огнестрел «для личных нужд»

Полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия жителем города Дмитровска.

В ОМВД по Дмитровскому району поступила оперативная информация о том, что 57-летний житель райцентра незаконно изготовил из пневматической винтовки огнестрельное оружие. В ходе проверки эти сведения подтвердились.

Оружие обнаружили в хозпостройке. Экспертиза показала, что гладкоствольное оружие калибром 6,3 мм, переделанное из пневматической винтовки «ИЖ», является пригодным для использования.

Подозреваемый пояснил, что изготовил оружие для личных нужд.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Ведется предварительное расследование, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.