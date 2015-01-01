В Орловской области грипп и ОРВИ пошли на спад

За первую неделю нового года заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории области по сравнению с предыдущей снизилась на 66%. Снижение заболеваемости регистрировалось во всех возрастных группах детей, сообщает Роспотребнадзор по Орловской области.

Всего было зарегистрировано 1654 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Дети в возрасте до 14 лет составили в общей структуре заболевших гриппом и ОРВИ 56,6%.

В совокупности показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в г.Орле среди отдельных возрастных групп ниже расчетных эпидемических порогов.