В Орловской области грипп и ОРВИ пошли на спад

За первую неделю нового года заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории области по сравнению с предыдущей снизилась на 66%. Снижение заболеваемости регистрировалось во всех возрастных группах детей, сообщает Роспотребнадзор по Орловской области.

Всего было зарегистрировано 1654 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Дети в возрасте до 14 лет составили в общей структуре заболевших гриппом и ОРВИ 56,6%.

В совокупности показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в г.Орле среди отдельных возрастных групп ниже расчетных эпидемических порогов.

 

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Опубликовано 10 Янв 2017 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 34

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