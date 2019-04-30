В Орловской области грузовик столкнулся с автобусом. Тот улетел в кювет

30 апреля 2019 года на 423 км дороги М-2 «Крым» автобус «Ютонг» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». В итоге автобус, в котором находилось 48 пассажиров и 2 водителя, съехал в кювет и перевернулся. 3 человека с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Остальные пассажиры пострадали незначительно, — сообщили в пресс-службе СК.

По данному факту следственными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Кроме того, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материалов уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, при произошедшем ДТП, в следственные органы СК России по Орловской области для дальнейшего расследования.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

UPD: По этому ДТП возбуждено еще одно уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УМВД, следственным подразделением ОМВД России по Кромскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».