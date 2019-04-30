30 апреля 2019



В Орловской области грузовик столкнулся с автобусом. Тот улетел в кювет

30 апреля 2019 года на 423 км дороги М-2 «Крым» автобус «Ютонг» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». В итоге автобус, в котором находилось 48 пассажиров и 2 водителя, съехал в кювет и перевернулся. 3 человека с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Остальные пассажиры пострадали незначительно, — сообщили в пресс-службе СК.

По данному факту следственными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Кроме того, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материалов уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, при произошедшем ДТП, в следственные органы СК России по Орловской области для дальнейшего расследования.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

UPD: По этому ДТП возбуждено еще одно уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УМВД, следственным подразделением ОМВД России по Кромскому району  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

 

В Орловской области определены лимиты для отстрела дичи
Журналист газеты «Орловская среда» стала победительницей конкурса «Молодые лица города-2013»
В этом году в Орле угнали 40 автомобилей
Опубликовано 30 Апр 2019 в 11:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"