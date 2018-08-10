В Орловской области хотят повторить рекордную иммунизацию от гриппа

В Орловскую область поступило 121,5 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок. Это первая партия препарата, которая составляет чуть менее половины от заявленной потребности региона. Напомним, что в 2018 году планируется привить от гриппа более 45 % орловцев.

В 2017 году иммунизация охватила уже 42% орловцев и по своим масштабам была рекордной для региона. Результатом этой работы стал умеренный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, незначительное превышение эпидемических порогов, — рассказали в пресс-службе облправительства.