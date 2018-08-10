10 августа 2018



В Орловской области хотят повторить рекордную иммунизацию от гриппа

В Орловскую область поступило 121,5 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок. Это первая партия препарата, которая составляет чуть менее половины от заявленной потребности региона. Напомним, что в 2018 году планируется привить от гриппа более 45 % орловцев.

В 2017 году иммунизация охватила уже 42% орловцев и по своим масштабам была рекордной для региона. Результатом этой работы стал умеренный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, незначительное превышение эпидемических порогов, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 10 Авг 2018 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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