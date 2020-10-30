В Орловской области хотят привить от гриппа 60% жителей

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. В 2020 году планируется привить не менее 60% жителей области (в 2019 году привито против гриппа 49,4%). По состоянию на 29.10.2020 года в регионе привито против гриппа более 211 тысяч человек, что составляет 28,6% населения. В том числе вакцины получили 206 375 человек за счет средств федерального бюджета (50 989 детей и 155 386 взрослых) и 4 776 человек за счет других источников (средства предприятий и личные средства).

Состав противогриппозных вакцин актуализируется ежегодно. Для эпидемического сезона 2020-2021 годов, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, изменен весь «штаммовой» состав вакцины: обновлены штаммы вирусов гриппа А (H1N1/09), гриппа А (H3N2), гриппа B. В эпидсезоне 2020/2021 существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция), каждая из которых может развивается самостоятельно и, соответственно, может привести к развитию тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов. Именно поэтому прививку от гриппа в этом году советуют сделать обязательно.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту проживания или на выездных прививочных пунктах по адресам: г.Орел, ул.Тургенева, 42 — ТЦ Тургеневский (БУЗ ОО «Поликлиника №1»), г.Орел, ул.Октябрьская, 120-122 (БУЗ ОО «Поликлиника №2»), г.Орел Комсомольская площадь (БУЗ ОО «Поликлиника №3»). Согласно приказу облздрава все передвижные прививочные пункты работают в субботу и воскресенье с 09.00 до 14.00 до 01.11.2020 года. Прививки делают при предъявлении паспорта гражданина РФ и страхового медицинского полиса.