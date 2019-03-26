В Орловской области хотят привить от кори 95% взрослых из групп риска

Грандиозными планами поделился руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. Он отметил, что иммунизация против кори будет проводиться в рамках национального календаря профилактических прививок. Причем в очагах коревой инфекции – без ограничения возраста. Это является одной из задач Федерального проекта «Старшее поколение». Данную работу планируется закончить к 1 октября 2019 года. Удалось не допустить распространения инфекции при регистрации в мае 2018 и январе 2019 года трех завозных случаев кори с территории Украины и Московской области.

В то же время с февраля 2019 года отмечается рост заболеваемости корью на территории региона среди непривитого населения. На территории области зарегистрировано 19 случаев заболевания корью у лиц, относящихся к религиозной общине евангельских христиан-баптистов, отрицающих вакцинопрофилактику, — сообщили в пресс-службе облаправительства.