В Орловской области хотят вернуть штрафы за стоянку на газонах

В региональное законодательство хотят вернуть административную ответственность за стоянку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках. Депутат областного совета Лариса Удалова напомнила, что с 2003 года в Орловской области такая административная ответственность уже была установлена. Но, введение подобной административной практики в то время Верховный суд квалифицировал как превышение полномочий регионального законодателя. И в 2013 году на основании протеста прокурора Орловской области ответственность за парковку на газонах была исключена из регионального административного законодательства.

— После признания в 2013 году утратившим силу областного Закона „Об ответственности за административные правонарушения“, теоретически незаконную стоянку на газонах и тому подобных местах можно было квалифицировать в соответствии со статьей КоАП РФ о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств, однако практика показала обратное. Дело в том, что подобные запреты отсутствуют в Правилах дорожного движения (ПДД), а раз нет запрета — нет и его нарушения. В ноябре 2018 года Конституционным Судом России вновь было подтверждено право субъекта РФ устанавливать административную ответственность за данные правонарушения региональным законом. Депутатами областного Совета уже проведена большая работа и в первом чтении подготовлены соответствующие поправки, — пояснила Лариса Удалова.

Обращаясь к статистике, можно сказать, что правом самостоятельно устанавливать административную ответственность уже воспользовались в 18 регионах РФ. Так, например, штраф за размещение гражданином транспортного средства на газоне в Москве и Московской области составляет 5 тыс. рублей; в Свердловской — от 3 до 5 тыс. рублей; в Нижегородской — от 3 до 4 тыс. рублей; в Ленинградской области от 1 до 3 тыс. рублей; в Архангельской, Тюменской, Томской областях — 1 тыс. рублей и т.д. Региональные штрафы также установлены субъектами за парковку на детских и спортивных площадках, — рассказали в пресс-службе облсовета.