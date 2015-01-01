В Орловской области инвалидам будет проще найти работу

В октябре 2016 года в штате главного бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области появился специалист по профессиональной ориентации инвалидов. Он будет заниматься координацией работы между бюро МСЭ и областным управлением занятости по вопросам трудоустройства инвалидов.

Для начала в бюро МСЭ разработают для каждого обратившегося индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). При этом возможность устроиться на работу, получить новую профессию или специальность предоставляется независимо от группы инвалидности. Распространённое в народе мнение о «рабочих» и «нерабочих» группах инвалидности – не более чем миф, — заверили корреспондента «Орловской среды» в МСЭ.

Специалист по профориентации инвалидов будет задействован на всех этапах, начиная с разработки ИПРА, и до контроля за трудоустройством инвалидов, а также за результатами социально-трудовой адаптации инвалидов. Причем, рекомендации по трудоустройству для инвалидов предусматривают создание для них специальных рабочих мест и условий труда, особого режима рабочего времени, установление определенных требований к рабочему месту инвалида.

Опасения инвалидов о снятии с них статуса инвалида в случае успешного трудоустройства напрасны. Способность инвалида работать в соответствии с рекомендациями бюро МСЭ не является основанием для отказа в признании его инвалидом при переосвидетельствовании.

Как показали первые месяцы работы нового специалиста, увеличилось количество инвалидов, согласившихся на профобучение, реабилитации и трудоустройство. Следует отметить, что получить консультацию могут не только сами инвалиды, но и их работодатели при наличии вопросов об условиях труда работников-инвалидов.

В планах бюро медико-социальной экспертизы – привлечение специалистов из центров занятости населения к разработке индивидуальных планов, чтобы инвалиды имели возможность получить консультации у этих специалистов непосредственно в бюро МСЭ при освидетельствовании.

 

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Опубликовано 27 Янв 2017 в 14:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 13

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