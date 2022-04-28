В Орловской области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 50 тысяч рублей на ремонт жилья

По информации официального портала Орловской области, планируется проактивный режим оказания указанной меры соцподдержки, то есть без предоставления со стороны граждан каких-либо документов и справок.

Всего на территории региона проживают 90 граждан, претендующих на указанную меру социальной поддержки. Потребность средств областного бюджета составит 4,5 млн рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил департаменту социальной защиты максимально оперативно обеспечить внесение для рассмотрения в установленном порядке проекта правового акта, устанавливающего меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, и проекта постановления правительства Орловской области, определяющего порядок предоставления указанной меры социальной поддержки.