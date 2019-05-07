7 мая 2019



В Орловской области ищут квалифицированных врачей на 12 тысяч в месяц

На сайте службы занятости опубликована информация о вакансиях с предоставлением жилья в Орловской области. Значительную часть из представленного списка занимают вакансии в сфере здравоохранения. При этом поражает сумма заработка «от 12100 рублей» — указано в объявлении. На такие деньги предлагается прожить в городе Дмитровске Орловской области. В областном центре работодатель более щедрый. Здесь квалифицированным медикам предлагают уже до 40 тысяч плюс комната в общежитии. Правда, такая вакансия всего одна — врач ультразвуковой диагностики. В остальных случаях речь идет о тех же самых 12 100 (на такой оклад предполагается «заманить» врача-уролога) или о 18-20 тысячах для врачей других специальностей. Для сравнения в этом же самом документе повару предлагается оклад в 25 тысяч рублей + предоставление служебного жилья. Понятно, что хороший борщ и спасенная руками хирурга человеческая жизнь несопоставимые вещи. Но 12 тысяч хирургу даже в Дмитровске — как-то слишком… Ах, да — 12 100 рублей.

 

В Орловской области полицейские спасли попавшего в беду пенсионера
В Орле на пл. Щепная сгорела квартира, спасены три человека
Единый социальный проездной в Орловской области будет стоить 450 рублей
Опубликовано 07 мая 2019 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"