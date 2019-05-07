В Орловской области ищут квалифицированных врачей на 12 тысяч в месяц

На сайте службы занятости опубликована информация о вакансиях с предоставлением жилья в Орловской области. Значительную часть из представленного списка занимают вакансии в сфере здравоохранения. При этом поражает сумма заработка «от 12100 рублей» — указано в объявлении. На такие деньги предлагается прожить в городе Дмитровске Орловской области. В областном центре работодатель более щедрый. Здесь квалифицированным медикам предлагают уже до 40 тысяч плюс комната в общежитии. Правда, такая вакансия всего одна — врач ультразвуковой диагностики. В остальных случаях речь идет о тех же самых 12 100 (на такой оклад предполагается «заманить» врача-уролога) или о 18-20 тысячах для врачей других специальностей. Для сравнения в этом же самом документе повару предлагается оклад в 25 тысяч рублей + предоставление служебного жилья. Понятно, что хороший борщ и спасенная руками хирурга человеческая жизнь несопоставимые вещи. Но 12 тысяч хирургу даже в Дмитровске — как-то слишком… Ах, да — 12 100 рублей.