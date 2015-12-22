В Орловской области используется более 43 тысяч карт отечественной платежной системы

С 1 июля на карту «Мир» начали переводить выплаты пенсионерам, бюджетникам, студентам государственных вузов. Карты «Мир» активно используются в торговой сети. Как сообщает Отделение по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО, с их применением орловцами совершено более 95 тысяч POS-транзакций.

Тем, кто пришел на работу в бюджетное учреждение, а также людям, достигшим пенсионного возраста, карты «Мир» начали предоставлять с 1 июля 2017 года. Действующие работники бюджетной сферы должны перейти на них до 1 июля будущего года, а нынешние пенсионеры – по мере истечения срока действия имеющихся карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года, — сообщили в пресс-службе облправительства.

«Предполагается, что отечественной картой можно будет оплачивать услуги социального характера, а также использовать как транспортное приложение. Сейчас идут переговоры с минкомсвязи и минпромторгом по развитию приложений, которые можно было бы совместить с картой. Это могут быть самые разные приложения — от портала госуслуг и транспортной инфраструктуры по всей России до программ лояльности, а также топливных приложений» — сообщала «Российская газета» еще в 2015 году.

Однако, по прошествии двух лет особого продвижения в плане развития приложений не наблюдается. Бюджетников просто в приказном порядке переводят на новую карту, при этом не разъясняя никаких преимуществ нового платежного средства. В итоге подавляющее большинство пользователей используют карту «Мир» раз в месяц, чтобы снять поступившую зарплату или пенсию. Не отмечено и широкой информационной компании в СМИ по разъяснению орловцам всего широкого спектра возможностей карты «Мир».

 

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Опубликовано 17 Авг 2017 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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