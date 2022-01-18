18 января 2022



В Орловской области из 24 источников крещенской воды “забраковали” только два

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии христианского праздника Крещение Господне провели исследование качества воды в 24 купелях и 24 источниках и родниках, расположенных на территории Орловской области. Образцы изучались по микробиологическим показателям. Перечень исследованных купелей и источников опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора. Не выдержали проверку лишь два источника (оба в Урицком районе). Что характерно, на весь район и было исследовано всего два родника.

Не соответствовала требованиям СанПиН по микробиологическим показателям (превышение по общему микробному числу) вода, отобранная из источника и купели иконы Казанской Божьей матери, село Лукьянчиково, Архангельское сельское поселение Урицкого района; а также из источника и купели н. п.Подзовалово Урицкого района. Специалисты рекомендуют местным жителям в дни крещенских празднований отказаться от использования воды из указанных источников в питьевых целях без термической обработки.

 

Орловская филармония закрывает сезон большой концертной программой
В Орле хотят создать мемориал на кладбище жертв фашизма
271 новый случай COVID-19 подтвержден в Орловской области
Опубликовано 18 Янв 2022 в 16:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"