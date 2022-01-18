В Орловской области из 24 источников крещенской воды “забраковали” только два

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии христианского праздника Крещение Господне провели исследование качества воды в 24 купелях и 24 источниках и родниках, расположенных на территории Орловской области. Образцы изучались по микробиологическим показателям. Перечень исследованных купелей и источников опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора. Не выдержали проверку лишь два источника (оба в Урицком районе). Что характерно, на весь район и было исследовано всего два родника.

Не соответствовала требованиям СанПиН по микробиологическим показателям (превышение по общему микробному числу) вода, отобранная из источника и купели иконы Казанской Божьей матери, село Лукьянчиково, Архангельское сельское поселение Урицкого района; а также из источника и купели н. п.Подзовалово Урицкого района. Специалисты рекомендуют местным жителям в дни крещенских празднований отказаться от использования воды из указанных источников в питьевых целях без термической обработки.