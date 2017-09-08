В Орловской области из оборота изъяли 4 кг синтетических наркотиков

В Орловской области полицейские пресекли деятельность группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков.

В результате проведенных сотрудниками Управления наркоконтроля регионального УМВД мероприятий из незаконного оборота изъято порядка 4 килограммов наркотических веществ.

Как выяснилось, в группу входили несколько человек: рядовые закладчики и оптовик.

В ходе обыска в доме, расположенном в Кромском районе, сотрудники полиции обнаружили тайник, из которого изъяли наркотическое средство общей массой порядка 4 килограммов.

По данному факту Следственной частью Следственного Управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Кроме того, установлен еще ряд фактов сбыта синтетических наркотических средств, по которым возбуждены уголовные дела, соединенные в одном производстве.

В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.