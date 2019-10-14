14 октября 2019



В Орловской области из-за антисанитарии приостановлена деятельность сельхозкооператива

В сентябре 2019 года Управление  Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело внеплановую выездную проверку сельскохозяйственного перерабатывающего сбытового потребительского кооператива «Маяк», осуществляющего закупку, транспортировку, хранение и реализацию сырого коровьего молока на территории Ливенского и Должанского районов.

В ходе проверки было установлено, что с января по сентябрь текущего года предприятие закупало молокосырье в личных подсобных хозяйствах граждан и отправляло его на переработку без оформления ветеринарных сопроводительных документов и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Кроме того, в кооперативе не проводилась дезинфекция специализированного автотранспорта для перевозки молока. На момент проверки автомолокоцистерна находилась в антисанитарном состоянии. При исследовании смывов, отобранных специалистами Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ, была обнаружена энтеропатогенная кишечная палочка.

По факту проверки в отношении юридического лица Управление Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и передало материалы дела в Ливенский районный суд Орловской области для рассмотрения по подведомственности.

10 октября решением суда деятельность СПСПК «Маяк» приостановлена сроком на 50 суток путем запрета закупки, хранения, реализации продукции животного происхождения (молока сырого), не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу. Предприятию также запрещено использовать автомолокоцистерну до момента проведения дезинфекции, санации и получения отрицательных результатов на бактериальную обсемененность, информирует пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 14 Окт 2019 в 14:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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