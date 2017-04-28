В Орловской области из-за долгов отключили свет в 28 школах

Долг бюджетных учреждений Орловской области за электроэнергию превысил 50 млн рублей. При этом просроченная задолженность предприятий бюджетной сферы на 1 августа составила 48 млн рублей, — сообщили в пресс-службе «Орловского энергосбыта».

Чтобы предотвратить дальнейший рост долгов, Орловский энергосбыт после завершения учебного года был вынужден ограничить энергоснабжение в 28 школах области. Если до 1 сентября задолженность не будет полностью погашена, обесточенными останутся 9 школ в Малоархангельском районе, 8 школ в Корсаковском районе, 7 школ в Краснозоренском районе и 4 школы в Верховском районе, — заявили в энергокомпании.

Постоянно нарушают сроки оплаты за электроэнергию бюджетные учреждения (школы, детские сады, городские, районные и поселковые администрации, дома культуры) Верховского и Краснозоренского района. Наибольшую задолженность, сложившуюся за несколько месяцев, накопили Верховский район (4,2 млн рублей), Малоархангельский район (2,1 млн рублей), Краснозоренский район (3,2 млн рублей) и Корсаковский район (0,7 млн рублей).

Руководством области на заседаниях межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождению отопительного сезона выданы поручения главам районов, имеющих долги, принять меры по погашению задолженности, в том числе и перед ООО «Орловский энергосбыт». Однако поручения межведомственной комиссии некоторыми районами выполняются лишь частично.

Если Сосковский, Хотынецкий, Болховский, Дмитровский, Залегощенский, Новодеревеньковский районы и город Орёл выправили ситуацию с платежами и погашают долги, есть районы, которые из месяца в месяц рассчитываются не в полном объёме даже за текущие платежи. За семь месяцев 2017 года процент оплаты электроэнергии в Малоархангельском районе составил 67,1 %, Краснозоренском – 72,8 %, Верховском – 74,5 %, Корсаковском – 77,4 %, Должанском – 84,6 %.

На последнем заседании межведомственной комиссии, которое прошло 3 августа 2017 года, первый заместитель губернатора Александр Бударин поручил главам взять под личный контроль погашение образовавшейся задолженности и ликвидировать её до 1 сентября 2017 года. Если этого не произойдёт, Орловский энергосбыт будет вынужден применить к бюджетным учреждениям-должникам меры по ограничению электроснабжения.

Негативная ситуация складывается и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На 1 августа 2017 года предприятия ЖКХ Орловской области (без учёта долга управляющих компаний) задолжали 71 млн рублей, в том числе просроченные платежи составили 59 млн рублей. Наиболее проблемным несколько лет продолжает оставаться Урицкий район с долгом предприятий ЖКХ 10,7 млн рублей. ЖКХ Мценска задолжали 3,6 млн рублей, Новодеревеньковского района – 2,8 млн рублей, Хотынецкого района – 2,4 млн рублей, Корсаковского района – долг 1,9 млн рублей.