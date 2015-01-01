В Орловской области из-за «гриппа птиц» уничтожили 1 300 цыплят

Первый в истории Орловщины очаг опасного заболевания отмечен в городе Ливны в частном домовладении. Вирус этого опасного заболевания был обнаружен в переулке Парковом (Рабочий посёлок), — сообщает «Уездный город». Семья занималась содержанием и продажей птицы. Суточных цыплят, молодняк закупали в соседних областях и перепродавали на Орловщине. В том числе хозяева возили птицу в Курскую область, где недавно выявлен очаг «птичьего гриппа».

Орловские ветеринарные врачи, проводя в связи с этим проверку подворий, где торгуют птицей, обнаружили вирус в смывах птичника в переулке Парковом. И, хотя птица внешне не проявляла признаков заболевания, 1 300 голов ветврачи уничтожили и сожгли за пределами города.

— Сейчас наша задача – не допустить распространения заболевания в Ливенском районе. В эпизоотической зоне проведена дезинфекция, в пятикилометровой зоне от очага ливенские ветврачи проводят подворные обходы, следят за состояние птицы, — рассказал изданию главный ветеврач Ливенского района Сергей Аверкиев.

Ветеринарный врач предупреждает хозяев птицы, которые купили её в переулке Парковом, внимательно отнестись к своим питомцам. При падеже или признаках заболевания немедленно надо обращаться в ветслужбу. В Орловской области введен карантин из-за птичьего гриппа. Издан указ об установлении ограничительных мероприятий по гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области. По заверениям властей, идет усиление режима биологической безопасности. Проверки торговых точек и мониторинг состояния птицы в хозяйствах различных уровней и объемов должны стать препятствием распространению заболевания за пределы района и области.

Ранее птичий грипп был выявлен в Пензенской и Курской областях. При этом заболевании поражаются органы пищеварения, дыхания. Разные штаммы вируса убивают от 10 до 100% заболевших домашних птиц. Дикие птицы переносят заболевание легче, но при этом сами являются разносчиком инфекции.

Напомним, «птичий грипп» — острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных. Возбудителем является вирус типа А. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель. Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом.

Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки.

Симптомы гриппа птиц у домашних птиц.

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а также протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов (высокопатогенный грипп птиц). У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня и синюшность сережек, отечность подкожной сетчатки головы, шеи и гибель птицы в течение 24-72 часов.

Подробности заболевания у человека и советы как уберечь домашнюю птицу это этого заболевания — читайте в издании «Уездный город».