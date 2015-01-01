В Орловской области из-за паводка объявлен режим повышенной готовности

С 3 апреля в Орловской области объявлен режим повышенной готовности. Некоторые реки в регионе уже вышли из берегов. По прогнозам синоптиков, в Орле подтопление не планируется, однако жителям прибрежных зон рекомендуют очистить подвалы от ценных вещей и запасов продовольствия.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, сбоев в работе систем жизнеобеспечения, затопления территорий, жилых домов, следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла по телефонам: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.

 

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Опубликовано 05 Апр 2018 в 14:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 103

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