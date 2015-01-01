В Орловской области избыток торговых площадей и нехватка точек общественного питания

В Орловской области наблюдается перекос в сторону избытка торговых площадей. По нормативам, утвержденным облправительством, у нас торговых площадей больше необходимого в два с половиной раза. При этом довольно проблематично нормально поесть (не гамбургером и газировкой, а как следует — горячим супом). Об этом на заседании комитета облсовета по экономической политике рассказал руководитель профильного департамента Геннадий Парахин.

— Если по нормативу у нас должно быть 84 объекта, то по факту обеспеченность точками общепита всего 43%, — рассказал Геннадий Парахин.

При этом он отметил такой факт, что если посмотреть на районы области — то здесь картина вырисовывается очень неравномерная. Есть районы, где даже торговых точек, реализующих непродовольственные товары существенно не хватает. Здесь лидеры «антирейтинга» — Корсаковский, Краснооренский, Залегощенский, Троснянский, Колпнянский, Урицкий, Мценский, Ливенский и Орловский район. Кстати, Орловский район оказался своеобразным «антилидером» из-за своей приближенности к областному центру и жители района очень часто ездят за покупками именно в Орел.

 

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Опубликовано 18 Апр 2017 в 16:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 7

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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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